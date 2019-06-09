Эдегор раскритиковал обладательницу «ЗМ», ушедшую из сборной из-за сексизма

Нападающий «Реала» норвежец Мартин Эдегор, который в минувшем сезоне выступал за голландский «Витесс» на правах аренды, негативно отозвался о соотечественнице — Аде Хёгерберг.
Первая обладательница «Золотого мяча» отказалась выступать за национальную команду из-за конфликта с Федерацией футбола Норвегии. По мнению Хёгерберг, к женской и мужской сборной относятся по-разному, что проявляется как в премиальных, так и в организации тренировочного процесса.
Эдегор в социальных сетях выразил недовольство такой позицией. «Может быть, вы могли бы сделать что-то более полезное, чем мешать подготовке сборной к чемпионату мира? Девушки отобрались на турнир под флагом своей страны. Это одна из самых эмоциональных вещей, которую может испытать футболист. На них уже вылилось много негатива. Они заслуживают лучшего», — приводит слова Эдегора Marca.
- 9 июня 2019
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