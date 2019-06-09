Глава Республики Мордовия надеется, что Саранск примет финал Кубка и Суперкубок

Глава Республики Мордовия Владимир Волков рассказал о развитии детского футбола в регионе, а также поделился планами о дальнейшем использовании стадиона «Мордовия Арена».



«Встречались с Черчесовым, когда президент подводил итоги прошедшего чемпионата мира. Мы летели вместе и обсуждали вопросы развития футбола в целом в России и у нас, в Мордовии. Говорили, каким образом сборная России может повлиять на развитие футбола в стране. Тогда мы говорили о создании детских школ. Мы создаём свой детский центр, и это наша главная задача в настоящее время. Сейчас он действует, но будет более широким. Сейчас у нас 36 мест для ребят в интернате, а будет 90.



Президент поставил задачу использовать стадион: «Мы строили их для футбола. Делайте здесь и бизнес-центры, но футбол — основное». Эта арена будет базой «Мордовии» и академии. Впрочем, у академии будут филиалы в районных центрах, так что заниматься будут две-три тысячи человек. Хорошая идея — стадион для всей семьи, чтобы занятие нашлось и для мамы, и для папы, и для детей. Мы это сделаем, и арена будет жить.



То, что «Тамбов» будет играть на нашем стадионе, пока неправда. Клуб рассматривает две арены: нашу и в Волгограде. Пока он склоняется к нашей, ведь мы на сто километров ближе, и дорога хорошая, но не могу предполагать, каким будет окончательное решение руководства команды.



Мы подали заявку на проведение финала Кубка России, Суперкубка и матчей молодёжной сборной. Сейчас будем работать с РФС, чтобы все эти игры состоялись. Стадион нужно наполнять, и на таких знаковых матчах он будет полностью загружен», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.