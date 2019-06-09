Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сан-Марино (9:0).



«Спасибо за поддержку!» — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».



Бельгийцы обошли сборную России в группе I и, набрав девять очков, возглавляют таблицу группы. В следующем туре сборная России сыграет с национальной командой Кипра. Встреча состоится 11 июня на стадионе «Нижний Новгород». Начало матча — в 21:45 мск. Прямые путёвки на чемпионат Европы — 2020 получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявшие третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.

Гилерме — Смолову: тяжёлая игра для меня, брат! Я очень устал