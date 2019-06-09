Муса попал в заявку сборной Нигерии на Кубок африканских наций — 2019
Федерация футбола Нигерии опубликовала в «Твиттере» заявку национальной команды на Кубок африканских наций 2019 года.
В список из 23 футболистов попал бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, который в настоящее время выступает в составе саудовского клуба «Аль-Наср».
Сборная Нигерии выступит в группе B на Кубке африканских наций — 2019. Соперниками нигерийцев на групповом этапе станут сборные Гвинеи, Мадагаскара и Бурунди. Турнир пройдёт с 21 июня по 19 июля в Египте. Напомним, действующим чемпионом является сборная Камеруна.
Муса выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2016 год, а также в 2018 году на правах аренды. Нападающий провёл 184 матча за московский клуб, забил 61 мяч и отдал 32 результативные передач.
- 9 июня 2019
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