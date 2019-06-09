«Динамо» объявило о переходе Плиева
Защитник грозненского «Ахмата» Заурбек Плиев перешёл в «Динамо», сообщается на официальном сайте московского клуба. Соглашение Плиева с «Динамо» рассчитано на три года. Детали сделки не сообщаются.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в 19 матчах за грозненский «Ахмат» (17 — в основном составе) Плиев стал автором одной результативной передачи. На счету защитника четыре жёлтые карточки. Ранее 27-летний футболист выступал в составе «Спартака» из Нальчика, «Астаны», «Алании» и «Кайрата».
Московское «Динамо» набрало 33 очка и заняло 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира также вошли «Локомотив» и «Краснодар».
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