Фабрегас — Головину: твоя команда забила 9 мячей, а ты и гола не забил?

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал запись в «Инстаграме» одноклубника — Александра Головина, сделанную после победы сборной России над национальной командой Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Головин опубликовал фото трибун во время вчерашней игры и написал: «Спасибо за поддержку». В ответ испанский хавбек оставил комментарий: «Мой друг, 9 голов, а ты не забил и одного гола. Ну же, Голо...»

Фабрегас прокомментировал пост Головина

В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы, который проходил в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», сборная России разгромила Сан-Марино со счётом 9:0, одержав самую крупную победу в своей истории. В активе Головина в этой игре одна результативная передача.