Фабрегас — Головину: твоя команда забила 9 мячей, а ты и гола не забил?
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал запись в «Инстаграме» одноклубника — Александра Головина, сделанную после победы сборной России над национальной командой Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
Головин опубликовал фото трибун во время вчерашней игры и написал: «Спасибо за поддержку». В ответ испанский хавбек оставил комментарий: «Мой друг, 9 голов, а ты не забил и одного гола. Ну же, Голо...»
Фабрегас прокомментировал пост Головина
В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы, который проходил в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», сборная России разгромила Сан-Марино со счётом 9:0, одержав самую крупную победу в своей истории. В активе Головина в этой игре одна результативная передача.
Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Сан-Марино
- 9 июня 2019
-
18:08
-
18:01
-
17:54
-
17:39
-
17:37
-
17:23
-
17:16
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:33
-
16:16
-
16:10
-
15:53
-
15:49
-
15:19
-
15:11
-
14:49
-
14:38
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:37
-
13:36
-
13:18
-
13:16
-
13:06
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
12:12
-
12:03
-
11:53
-
11:43
Партнерский контент