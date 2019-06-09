Тите: Неймар входит в тройку лучших футболистов в мире

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Неймаре, который из-за травмы пропустит Кубок Америки-2019.
«Прежде всего я обеспокоен из-за здоровья Неймара. Также я огорчён тем, что в моей команде не будет игрока такого уровня. Неймар входит тройку лучших футболистов в мире вместе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Я могу также отметить Эдена Азара, но у Неймара есть преимущество перед ним. Они думают одинаково, но Неймар действует быстрее», — приводит слова Тите Goal.
Напомним, что 27-летний Неймар получил травму голеностопа в товарищеском матче между сборными Бразилии и Катара. Для полного восстановления футболисту понадобится четыре недели. Отмечается также, что хирургическое вмешательство не потребуется. Напомним, ранее Неймар пропустил более трёх месяцев из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости правой ноги.
- 9 июня 2019
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