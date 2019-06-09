Точилин — претендент на пост главного тренера «Кайрата»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Сочи» Александр Точилин может возглавить «Кайрат».

Руководство казахстанского клуба рассматривает 45-летнего специалиста на пост наставника команды.

Тренерскую карьеру Точилин начал в 2015 году, возглавив «Динамо» (Санкт-Петербург). В сезоне-2016/17 он привёл команду к победе в первенстве ПФЛ (группа «Запад»). В 2018 году наставник возглавил «Сочи». Минувший сезон «Сочи» завершил на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ, что дало право команде повыситься в классе.

«Кайрат» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Команда из Алма-Аты набрала 25 очков в 14 матчах. Сейчас «Кайрат» возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский.