Точилин — претендент на пост главного тренера «Кайрата»
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Сочи» Александр Точилин может возглавить «Кайрат».
Руководство казахстанского клуба рассматривает 45-летнего специалиста на пост наставника команды.
Тренерскую карьеру Точилин начал в 2015 году, возглавив «Динамо» (Санкт-Петербург). В сезоне-2016/17 он привёл команду к победе в первенстве ПФЛ (группа «Запад»). В 2018 году наставник возглавил «Сочи». Минувший сезон «Сочи» завершил на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ, что дало право команде повыситься в классе.
«Кайрат» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Команда из Алма-Аты набрала 25 очков в 14 матчах. Сейчас «Кайрат» возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский.
Точилин: для «Сочи» расширение РПЛ станет гарантом спокойствия и веры в себя
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