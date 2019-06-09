Плиев: «Динамо» для меня очень многое значит

Новоиспечённый защитник «Динамо» Заурбек Плиев прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Я очень рад вернуться в «Динамо» — этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской Академии. Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперёд, новое испытание. Настрой самый боевой! Готов к работе, к борьбе за место в основном составе. Будем доказывать и добиваться максимальных высот с московским «Динамо»!», — приводит слова Плиева официальный сайт «Динамо».

Плиев находился в структуре «Динамо» до 2009 года, после чего он перешёл в «Спартак» из Нальчика. Дальше в карьере 27-летнего защитника были «Астана», «Алания», «Кайрат» и «Ахмат», из которого он и перешёл в «Динамо».