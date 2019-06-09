«Реал» разрешил Марсело самому принять решение по своему будущему
Бразильский защитник «Реала» Марсело сам примет решение по своему будущему, утверждает Marca.
По данным источника, главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан рассматривает Марсело лишь в качестве запасного игрока. Основным левым защитником может стать Ферлан Менди из «Лиона», который близок к переходу в «Реал». Таким образом, Марсело сам сможет решить, где будет играть в следующем сезоне.
31-летний Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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