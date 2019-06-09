Сын Зидана может покинуть «Реал»
Мадридский «Реал» может расстаться с вратарём Лукой Зиданом, утверждает Football Espana со ссылкой на COPE.
По данным источника, «Королевский клуб» планирует отдать голкипера в аренду в летнее трансферное окно. Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов.
Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Ранее Зинедин планировал сохранить Луку в составе, так как команду может покинуть Кейлор Навас. Но теперь наставник мадридцев согласен отпустить сына в аренду.
21-летний Лука Зидан — воспитанник «Реала». В минувшем сезоне он принял участие в одном матче испанского национального чемпионата, в котором пропустил два гола.
В завершившемся сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в Примере.
«Реал» намерен избавиться от девяти футболистов. Среди них — Иско, Бэйл и Хамес
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