«Реал» должен продать игроков на € 300 млн, чтобы избежать проблем с FFP

Чтобы избежать возможных проблем с правилом финансового Fair Play (FFP), «Реалу» нужно продать игроков на € 300 млн. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в летнее трансферное окно на покупку новых футболистов «Королевский клуб» планирует потратить € 400 млн. Соответственно, чтобы не нарушать правило FFP, «сливочным» следует продать игроков минимум на € 100 млн меньше от этой суммы.

При этом отмечается, что в следующем сезоне главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на 13 игроков. Это: Кейлор Навас, Хесус Вальехо, Серхио Регилон, Тео Эрнандес, Маркос Льоренте, Лукас Силва, Даниель Себальос, Матео Ковачич, Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Мариано Диас, Рауль Де Томас, Борха Майораль.