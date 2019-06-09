Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти в матче за 3 место Лиги наций

Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти со счетом 6:5 в матче за 3 место Лиги Наций УЕФА. Встреча состоялась в португальском Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш». Обслуживал матч арбитр Овидиу Хацеган, которому ассистировали Октавьян Шовре и Себастьян Георге.
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. На 85-й минуте нападающий английской сборной Каллум Уилсон забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после видеоповтора, зафиксировав нарушение правил со стороны форварда.
Напомним, что в полуфинале Англия уступила Нидерландам (1:3), Швейцария потерпела поражение в матче с Португалией (1:3).
В финале Лиги Наций сыграют сборные Португалии и Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 9 июня, и начнётся в 21:45 мск. Матч пройдёт Порту на стадионе «Драгау».
- 9 июня 2019
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