Юмтити: в следующем сезоне останусь игроком «Барселоны», это точно
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити опроверг слухи о своём возможном уходе из каталонского клуба.
«Этот сезон был для меня сложным, но у меня всё ещё есть действующий до 2023 года контракт, и я счастлив здесь. Я останусь в „Барселоне“ в следующем сезоне, это точно», — приводит слова Юмтити Football Espana со ссылкой на RTL.
Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона» за сумму в € 25 млн. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 15 играх на клубном уровне. На счету француза 1 результативная передача. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость игрока оценивается в € 70 млн.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Юмтити в случае покупки Матейса де Лигта («Аякс»).
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