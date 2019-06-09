Хохлов: Плиев может сыграть сразу на двух позициях, это крайне востребовано

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал приобретение клубом защитника «Ахмата» Заурбека Плиева.

«Заурбек – качественный футболист, который, что важно, может сыграть сразу на двух позициях: центрального и левого защитника. Это крайне востребовано в реалиях современного футбола. Ещё немаловажный момент – Плиев является динамовским воспитанником. Если брать его игровые качества, то Заурбек быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник, который активно подключается в атаку, если выходит на позиции левого крайнего. Мы довольны его приобретением», — приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо».

Плиев находился в структуре «Динамо» до 2009 года, после чего перешёл в «Спартак» из Нальчика. Дальше в карьере 27-летнего защитника были «Астана», «Алания», «Кайрат» и «Ахмат», из которого он и перешёл в «Динамо».

