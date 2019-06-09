Гончаренко: Чалову рановато ехать в Европу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможном переходе нападающего Фёдора Чалова в один из европейских клубов.

«Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато.



Феде надо давать информацию дозированно. С ним нужно вести беседы, но обязательно делать скидку на то, что Чалов и самоанализом, самобичеванием много занимается. Если ты усиливаешь его сомнения или вбрасываешь дополнительную информацию, с которой он не может справиться – это не идёт на пользу. Он и сам на себя сильно давит, а ведь у него ещё есть брат-футболист, родители, которые дают советы, агент. Это с Бекао можно говорить бесконечно, с Влашичем, Сигурдссоном, а с Чаловым следует быть осторожным в словах и помнить: у него компьютер в голове», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Денисом Целых и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.