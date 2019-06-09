Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

У автобуса сборной России прошёл одиночный пикет в поддержку журналиста Голунова

У автобуса сборной России прошёл одиночный пикет в поддержку журналиста Голунова
Футбол / Евро-2020 0

Около автобуса сборной России по футболу был проведён одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Акция состоялась по прилёте национальной команды в Нижний Новгород, где во вторник, 11 июня, подопечные Станислава Черчесова сыграют матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром.

Голунов работает журналистом в интернет-издании «Медуза». 6 июня текущего года он был задержан по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Обвинения в адрес журналиста вызвали бурную реакцию у его коллег и правозащитников. Ранее одиночные пикеты в поддержку Голунова проводились в Москве у главного управления МВД и возле Никулинского суда.

Фабрегас — Головину: твоя команда забила 9 мячей, а ты и гола не забил?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент