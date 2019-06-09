У автобуса сборной России прошёл одиночный пикет в поддержку журналиста Голунова

Около автобуса сборной России по футболу был проведён одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Акция состоялась по прилёте национальной команды в Нижний Новгород, где во вторник, 11 июня, подопечные Станислава Черчесова сыграют матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром.

Голунов работает журналистом в интернет-издании «Медуза». 6 июня текущего года он был задержан по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Обвинения в адрес журналиста вызвали бурную реакцию у его коллег и правозащитников. Ранее одиночные пикеты в поддержку Голунова проводились в Москве у главного управления МВД и возле Никулинского суда.