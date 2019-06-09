Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.
«Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. По Влашичу и Бекао, думаю, в ближайшую неделю-две получим информацию. Это в любом случае не 11-12 человек на сборе, как год назад (смеётся). Будем ждать возвращения ребят из сборных, кому-то больше дадим отпуск, кому-то меньше.
То, что делает сейчас Дзагоев, мне очень нравится. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Денисом Целых и Олегом Лысенко.
Полное интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 9 июня 2019
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