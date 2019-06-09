Источник: Мбаппе хочет перейти в «Реал», сумма трансфера составит € 230 млн
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен продолжить карьеру в «Реале», утверждает Abc.es.
По информации источника, отец 20-летнего нападающего уже работает над трансфером сына в «Королевский клуб». Француза не устраивает его роль в команде. По мнению футболиста, он находится на одном уровне с главной звездой парижан Неймар и должен иметь те же привилегии, что и бразилец. Также Мбаппе хочет получать те же € 36 млн в год, что и самый высокооплачиваемый игрок команды. Сумма трансфера игрока в «Реал» должна составить порядка € 230 млн.
В завершившемся сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах на клубном уровне. На счету нападающего 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.
Мбаппе — Неймару: знаю, как важен для тебя этот турнир. Вернёшься более сильным
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