Кузен Рейеса: автомобиль подлетел вверх после удара с ограждением
Хуан Мануэль Кальдерон, двоюродный брат бывшего футболиста сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, рассказал детали аварии, которая унесла жизни футболиста и ещё одного его кузена Хонатана Рейеса.
«Я смотрел в окно. Мы ехали очень быстро. Затем, я не знаю, что сделал Хосе… я не помню. Мы столкнулись с заграждением, после чего автомобиль подлетел вверх и мы вылетели с трассы», — приводит слова Кальдерона El Mundo.
Напомним, авария, в которой погиб Рейес, случилась в субботу, 1 июня. Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен. Кальдерон, находившийся также в машине, выжил. Он был доставлен в больницу с 60% ожогов тела. Позже ему была сделана операция.
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