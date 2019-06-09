Зидан и Перес не могут договориться о будущем Винисиуса и Б. Диаса
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес имеют разное видение о будущем в команде полузащитника Браима Диаса и нападающего Винисиуса Жуниора, утверждает AS.
По данным источника, Зидан готов отпустить Винисиуса в аренду в летнее трансферное окно, а Перес настаивает, что форвард должен остаться в команде. При этом президент хочет отдать в аренду Диаса, но Зидан предпочитает сохранить игрока в составе.
В минувшем сезоне 18-летний Винисиус принял участие в 18 матчах испанского национального чемпионата (9 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. На счету 19-летнего Диаса один гол и одна результативная передача в 9 матчах (5 — в основе).
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