Во время матча чемпионата Румынии фанаты разбили голову полицейскому

Во время стыкового матча чемпионата Румынии за место в высшем дивизионе страны между «Университатей» и «Херманнштадтом» случился пугающий инцидент. Об этом сообщает румынский журналист Эмануэл Росу.

По информации источника, недовольные фанаты хозяев начали бросать с трибун различные предметы. Один из них попал в голову полицейскому, после чего тот потерял сознание и упал с разбитой головой. На помощь сотруднику правоохранительных органов сразу же бросились медицинские службы.

Видео доступно в "твиттере" Эмануэла Росу.

В настоящее время полицейский находится в больнице. Его состояние стабильно.

Матч «Университатя» — «Херманнштадт» завершился со счётом 0:2. Ответная встреча между командами будет сыграна в среду, 12 июня.