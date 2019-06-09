Во время матча чемпионата Румынии фанаты разбили голову полицейскому
Во время стыкового матча чемпионата Румынии за место в высшем дивизионе страны между «Университатей» и «Херманнштадтом» случился пугающий инцидент. Об этом сообщает румынский журналист Эмануэл Росу.
По информации источника, недовольные фанаты хозяев начали бросать с трибун различные предметы. Один из них попал в голову полицейскому, после чего тот потерял сознание и упал с разбитой головой. На помощь сотруднику правоохранительных органов сразу же бросились медицинские службы.
Видео доступно в "твиттере" Эмануэла Росу.
В настоящее время полицейский находится в больнице. Его состояние стабильно.
Матч «Университатя» — «Херманнштадт» завершился со счётом 0:2. Ответная встреча между командами будет сыграна в среду, 12 июня.
На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель
- 9 июня 2019
-
22:41
-
22:33
-
22:18
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:38
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
20:52
-
20:47
-
20:35
-
20:31
-
20:12
-
20:03
-
19:55
-
19:55
-
19:41
-
19:34
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
18:51
-
18:49
-
18:40
-
18:24
-
18:18
-
18:08
-
18:01
-
17:54
-
17:39
-
17:37
-
17:23
-
17:16
Партнерский контент