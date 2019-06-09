«Барселона» получила предложения по пяти игрокам

«Барселона» получила предложения по пяти своим игрокам, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, потенциальные покупатели заинтересованы в трансферах Яспера Силлессена, Малкома, Андре Гомеша, Дениса Суареса и Нелсона Семеду. Каталонский клуб ни на одно из полученных предложений не ответил утвердительно. Сине-гранатовые не спешат принимать решения по трансферам, пока не определится ситуация с будущим их полузащитника Филлипе Коутиньо, с которым в «Барсе» желают расстаться.

Напомним, «Барселона» уже достигла соглашения по двум входящим трансферам — защитника «Атлетико Минейро» Эмерсона и хавбека «Аякса» Френки де Йонга. Первый обошёлся каталонцам в сумму € 12 млн, а второй — в € 5 млн.