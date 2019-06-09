Ловчев — о матче с Сан-Марино: Головин — хозяин на поле, Дзюба — просто король

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением по отборочному матчу чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино.
«Правы те, кто говорит, что Сан-Марино с точки зрения международного футбола — ужас. Жаль вратаря, над которым все издевались — и защитники собственные, и наши нападающие. Но я бы отметил, что игроки сборной России старались делать всё на максимуме, не обращая внимания, какой соперник. Помните, в матчах с далеко не самыми сильными соперниками перед чемпионатом мира мы плевались, глядя на игру и результат сборной. Теперь всё по-другому.
Но главное — сборная стала сильнее. Харизма. Мастерство. Уверенность. Головин просто хозяин на поле. Зобнин не так ярок, но он больше пахарь, чем забивала. Мне вспомнилась история, как Игорь Нетто как-то ответил тренеру Николаю Гуляеву в «Спартаке». Тот ему предъявлял, что мало ходил в атаку, при этом «Спартак» разгромно победил, кажется, «Шахтер». Нетто сказал на это: «А зачем мне подключаться? Мешать нападающим? Кажется, вы ничего в футболе не понимаете».
Понравился Ференадес. Дзюба — просто король. Особенно с такими командами. Понравилась комбинация в штрафной со стеночкой. Наконец, понравилась атмосфера, которую создал Стас Черчесов. Отдать себя полностью в любом матче за сборную — вот его главное требование. И сейчас игроки его выполняют", — написал Ловчев в своём "телеграме".
- 9 июня 2019
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