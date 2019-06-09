Конте хочет видеть Асенсио своим первым трансфером в «Интере»

Вингер «Реала» Марко Асенсио стал трансферной целью «Интера», сообщает Football Espana со ссылкой на Correire dello Sport.

По информации источника, новоиспечённый главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте хочет, чтобы 23-летний игрок стал его первым приобретением на «Сан-Сиро». В миланском клубе рассчитывают убедить «сливочных» продать футболиста. Однако сделать это «Интеру» будет не просто, так как наставник «Королевского клуба» Зинедин Зидан не намерен расставаться с вингером.

В завершившемся сезоне Асенсио сыграл за «Реал» 44 матча. На счету испанца 6 забитых мячей и 7 результативных передач. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных за Асенсио составляет € 700 млн.

