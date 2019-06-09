Дракслер: я не собираюсь уходить из «ПСЖ»

Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Баварии» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что не собираюсь покидать „ПСЖ“. Клуб мне тоже ни о чём не сообщал. Я ни с кем не разговаривал, ничего не знаю», — приводит слова Дракслера Bild.

Дракслер перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Вольфсбурга». Сумма трансфера составила € 36 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 31 матче французского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Контракт футболиста с парижским клубом действителен до лета 2021 года.