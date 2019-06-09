Дракслер: я не собираюсь уходить из «ПСЖ»
Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Баварии» и «Тоттенхэм Хотспур».
«Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что не собираюсь покидать „ПСЖ“. Клуб мне тоже ни о чём не сообщал. Я ни с кем не разговаривал, ничего не знаю», — приводит слова Дракслера Bild.
Дракслер перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Вольфсбурга». Сумма трансфера составила € 36 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 31 матче французского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Контракт футболиста с парижским клубом действителен до лета 2021 года.
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
- 10 июня 2019
-
00:17
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:52
-
23:39
-
23:34
-
23:20
-
23:15
-
23:08
-
22:51
-
22:51
-
22:41
-
22:33
-
22:18
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:38
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
20:52
-
20:47
-
20:35
-
20:31
-
20:12
-
20:03
-
19:55
-
19:55
-
19:41
-
19:34
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
18:51
-
18:49
Партнерский контент