«Ахмат» готов арендовать Набиуллина, если «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Ахмат» ведут переговоры об аренде защитника петербургского клуба Эльмира Набиуллина.
Речь идёт об аренде до конца следующего сезона. «Ахмат» готов арендовать защитника только при условии, если «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты игрока.
В завершившемся сезоне «Зенит» стал чемпионом России, «Ахмат» финишировал на 8-м месте.
24-летний Набиуллин является воспитанником «Рубина». В «Зенит» он перешёл в феврале 2018 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне Набиуллин принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действителен до лета 2022 года.
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