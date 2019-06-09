«Ахмат» готов арендовать Набиуллина, если «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Ахмат» ведут переговоры об аренде защитника петербургского клуба Эльмира Набиуллина.

Речь идёт об аренде до конца следующего сезона. «Ахмат» готов арендовать защитника только при условии, если «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты игрока.

В завершившемся сезоне «Зенит» стал чемпионом России, «Ахмат» финишировал на 8-м месте.

24-летний Набиуллин является воспитанником «Рубина». В «Зенит» он перешёл в феврале 2018 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне Набиуллин принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действителен до лета 2022 года.