Пикфорд — об исполнении пенальти: я доверял своим способностям и навыкам удара

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал победу своей команды в матче за 3 место Лиги наций со Швейцарией (0:0, пен. 6:5), в котором он реализовал пенальти послематчевой серии.

«Сегодня была очень тяжёлая игра, но я думаю, что мы проявили характер и веру в себя. Иногда трудно собраться на такой матч, особенно после 120 минут полуфинала в четверг. Но мы показали, чего стоим.



Я нервничал, пробивая пенальти. Мы регулярно их тренируем, я тоже бью и всегда забиваю. Мы пробили несколько в стиле Харри Кейна, который один точно забил бы. Но именно для этого мы и тренируемся.



У нас есть процесс подготовки, штаб очень усердно работает, записывая каждый пенальти, который мы исполняем. Каждый из нас всегда пробивает пенальти разок в конце тренировки… Я доверял своим способностям и навыкам удара по мячу», — приводит слова Пикфорда официальный сайт УЕФА.