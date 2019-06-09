Роббен предложил свои услуги «Лацио»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, представители 35-летнего игрока связались с римским клубом и предложили услуги футболиста.

Роббен перешёл в «Баварию» летом 2009 года из «Реала» за сумму в € 25 млн. Всего за мюнхенский клуб он провёл 309 матчей и забил 144 мяча. С командой нидерландец выиграл 21 трофей — Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, 8 чемпионатов, 5 Кубков и 5 Суперкубков Германии. Контракт вингера с «Баварией» рассчитан до этого лета. Ранее Робен также играл за «Гронинген», ПСВ и «Челси». В завершившемся сезоне игрок принял участие в 19 матчах на клубном уровне, забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи.