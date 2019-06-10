Роналду выиграл 30-й трофей в карьере

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл 30-й трофей в своей карьере. Достичь юбилейной отметки 34-летнему нападающему удалось, одержав победу со своей национальной командой в Лиге наций УЕФА.

Треть своих трофеев футболист выиграл с «Манчестер Юнайтед». С «Реалом» он побеждал в 16 турнирах. По два трофея нападающий выиграл в составе сборной Португалии и «Ювентуса».

Напомним, Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В 2003 году форвард перешёл в «Манчестер Юнайтед», где провёл шесть лет. Летом 2009 года португалец за сумму в € 94 млн перебрался в «Реал». На «Сантьяго Бернабеу» игрок провёл последующие девять лет, после чего за € 117 млн его приобрёл «Ювентус».