Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0
Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Гондураса со счётом 7:0. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе «Жозе Пинейро Борда». Обслуживал матч уругвайский арбитр Андрес Кунья.
Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Габриэл Жезус, которому ассистировал Дани Алвес. Через несколько минут преимущество бразильцев увеличил Тьяго Силва с паса Филиппе Коутиньо. На 37-й минуте Коутиньо довёл счёт до крупного, реализовав пенальти. В начале второго тайма Жезус оформил дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Ришарлисон. На 56-й минуте отличился Давид Нерес. Вскоре шестой мяч в ворота Гондураса отправил Роберто Фирмино. Точку в матче поставил Ришарлисон.
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