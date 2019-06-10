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Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0

Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0
Футбол / Южная Америка 0

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Гондураса со счётом 7:0. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе «Жозе Пинейро Борда». Обслуживал матч уругвайский арбитр Андрес Кунья.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Габриэл Жезус, которому ассистировал Дани Алвес. Через несколько минут преимущество бразильцев увеличил Тьяго Силва с паса Филиппе Коутиньо. На 37-й минуте Коутиньо довёл счёт до крупного, реализовав пенальти. В начале второго тайма Жезус оформил дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Ришарлисон. На 56-й минуте отличился Давид Нерес. Вскоре шестой мяч в ворота Гондураса отправил Роберто Фирмино. Точку в матче поставил Ришарлисон.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
09 июня 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Бразилия
7 : 0
Гондурас
1:0 – Жезус – 9, 2:0 – Тьяго Силва – 13, 3:0 – Коутиньо – 37 (пен), 4:0 – Жезус – 47, 5:0 – Нерес – 56, 6:0 – Фирмино – 65, 7:0 – Ришарлисон – 70
Удаления: нет – Киото, 29
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