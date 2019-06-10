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Гуэдеш: лучший игрок матча — вся сборная Португалии

Гуэдеш: лучший игрок матча — вся сборная Португалии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Гуэдеш поделился эмоциями после победы в финальном матче Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов (1:0). В этой встрече Гуэдеш стал автором единственного гола, отличившись после передачи Бернарду Силвы.

«Лучшим игроком матча является вся команда. Мы провели отличный матч, теперь можно поздравить нашу команду и отпраздновать. Я очень горжусь, что выступаю за сборную Португалии.

Я доволен голом. У меня было несколько секунд на принятие решения и всё сложилось удачно", — приводит слова Гуэдеша A Bola.

Португалия стала первым победителем Лиги наций в истории турнира. Форвард португальской национальной команды Криштиану Роналду завоевал 30-й трофей в карьере, причём второй — со сборной.

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