Ван Дейк: поражение не должно повлиять на прогресс сборной Нидерландов
Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение национальной команде Португалии (0:1) в финальном матче Лиги наций УЕФА.
«Обидно, что мы проиграли, потому что мы хотели выиграть трофей. Обидно, что мы остались с пустыми руками, но мы должны гордиться собой. Мы двигаемся вперёд как команда. И это движение должно продолжаться. Это поражение не должно повлиять на наш прогресс», — приводит слова ван Дейка Onsoranje.nl.
В финал Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов вышла, обыграв в полуфинале национальную команду Англии (3:1). Победу подопечные Рональда Кумана добыли уже в дополнительное время. В финале единственный гол в игре с передачи Бернарду Силвы забил вингер португальской сборной Гонсалу Гуэдеш.
Португалия обыграла Нидерланды и стала первой победительницей Лиги наций
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