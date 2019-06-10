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Смолов — о ситуации с журналистом Голуновым: не fair play

Смолов — о ситуации с журналистом Голуновым: не fair play
Футбол / Сборная России 0

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов высказался в поддержку журналиста Ивана Голунова.

«Не fair play», — написал Смолов в «сториз» своего «инстраграма», приложив фотографию Голунова в суде.

Голунов работает журналистом в интернет-издании «Медуза». 6 июня текущего года он был задержан по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Обвинения в адрес журналиста вызвали бурную реакцию у его коллег и правозащитников. Ранее одиночные пикеты в поддержку Голунова проводились в Москве у главного управления МВД и возле Никулинского суда.

Во вторник, 11 июня, подопечные Станислава Черчесова сыграют матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром. Матч состоится в Нижнем Новгороде.

У автобуса сборной России прошёл одиночный пикет в поддержку журналиста Голунова
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