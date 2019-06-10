Силлессен: удар Гуэдеша был очень сложным, а я поздно его увидел

Голкипер сборной Нидерландов Яспер Силлессен прокомментировал поражение национальной команде Португалии (0:1) в финальном матче Лиги наций УЕФА.

«Удар Гуэдеша был очень сложным, а я поздно его увидел, так как обзор мне закрывал Дензел Дюмфрис. Хоть это и мой 50-й матч за сборную, сейчас я испытываю очень горькое чувство. Я очень расстроен, я проиграл во втором финале подряд. Этот сезон нужно быстрее забыть», — приводит слова а пресс-служба УЕФА.

В финал Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов вышла, обыграв в полуфинале национальную команду Англии (3:1). Победу подопечные Рональда Кумана добыли уже в дополнительное время. В финале единственный гол в игре с передачи Бернарду Силвы забил вингер португальской сборной Гонсалу Гуэдеш.