Роналду после финала Лиги наций попросил де Лигта перейти в «Ювентус»

Защитник сборной Голландии и «Аякса» Маттейс де Лигт заявил, что форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду после финального матча Лиги наций УЕФА попросил его перейти в туринский клуб.
«Роналду попросил меня перейти в «Ювентус». Я был немного шокирован, поэтому рассмеялся. Сначала я его не понял.
Сейчас я уеду в отпуск и тщательно обдумаю, что лучше для меня, после чего приму решение. Для такого молодого игрока, как я, важно перейти в клуб, где я смогу играть постоянно», — приводит слова де Лигта NOS.nl.
В финал Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов вышла, обыграв в полуфинале национальную команду Англии (3:1). Победу подопечные Рональда Кумана добыли уже в дополнительное время. В финале единственный гол в игре с передачи Бернарду Силвы забил вингер португальской сборной Гонсалу Гуэдеш.
- 10 июня 2019
-
03:16
-
02:55
-
02:50
-
02:33
-
01:58
-
01:50
-
01:40
-
00:55
-
00:48
-
00:36
-
00:17
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:52
-
23:39
-
23:34
-
23:20
-
23:15
-
23:08
-
22:51
-
22:51
-
22:41
-
22:33
-
22:18
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:38
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
20:52
-
20:47
-
20:35
-
20:31
-
20:12