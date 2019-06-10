Роналду после финала Лиги наций попросил де Лигта перейти в «Ювентус»

Защитник сборной Голландии и «Аякса» Маттейс де Лигт заявил, что форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду после финального матча Лиги наций УЕФА попросил его перейти в туринский клуб.

«Роналду попросил меня перейти в «Ювентус». Я был немного шокирован, поэтому рассмеялся. Сначала я его не понял.

Сейчас я уеду в отпуск и тщательно обдумаю, что лучше для меня, после чего приму решение. Для такого молодого игрока, как я, важно перейти в клуб, где я смогу играть постоянно», — приводит слова де Лигта NOS.nl.

В финал Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов вышла, обыграв в полуфинале национальную команду Англии (3:1). Победу подопечные Рональда Кумана добыли уже в дополнительное время. В финале единственный гол в игре с передачи Бернарду Силвы забил вингер португальской сборной Гонсалу Гуэдеш.