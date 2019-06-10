Сантуш: совершенно неважно, в каком стиле Португалия победила в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Нидерландов (1:0) в финальном матче Лиги наций УЕФА.

«Благодарю команду за показанную игру. Мы увидели командный дух, страсть, а также хороший и качественный футбол. Это был первый розыгрыш Лиги наций, я уверен, что турнир станет классикой. В розыгрыше принимает участие весь континент, а мы стали первыми победителями и навсегда вошли в историю.

Мы были в курсе того, на что способен Френки де Йонг. У нас не было особого плана по его сдерживанию, но было ясно, чем меньше он получит свободы, тем приятнее для нас будет игра.

Тренировать сборную непросто. Работа сильно отличается от клубной. Наш нынешний состав превосходен, команда играла страстно и была нацелена на победу. Мы не только оборонялись, мы создали пять-шесть голевых моментов.

Если хочешь побеждать, играй хорошо. Мы победили, значит сыграли хорошо. И совершенно неважно, в каком стиле мы это сделали», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.