Колобков: у меня возникает много вопросов относительно расширения РПЛ

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.
«Несколько дней назад я прочитал об этой инициативе клубов. Пока это только инициатива, потому что календарь утверждает Российский футбольный союз (РФС). Если хотите узнать моё мнение, то у меня возникает много вопросов относительно расширения лиги.
В первую очередь как будет соблюдаться спортивный принцип. Ведь каждый год две команды вылетают из высшего дивизиона, а две новые попадают в РПЛ из ФНЛ. Также для команд РПЛ есть определенные, высокие требования к стадиону, а будут ли новые клубы им соответствовать? А если у них нет такого стадиона? Они будут играть в другом городе или должны строить новый объект? Кто будет вкладывать в это деньги? Также есть высокие требования безопасности. Готовы ли сами регионы к тому, что их команда будет играть в РПЛ? Потому что это совершенно другие требования к финансированию, необходимо собрать конкурентоспособный состав, платить довольно высокие зарплаты футболистам. Это огромная работа, поэтому мне кажется, что пока рано расширять РПЛ.
Мы можем расширить лигу, а по ходу сезона кто-то снимется из-за финансовых проблем. К чему это приведёт? Так что этот вопрос нужно ещё проработать. Конечно, мы обсудим инициативу с РФС, потому что именно они отвечают за развитие футбола», — приводят слова Колобкова «Известия».
- 10 июня 2019
-
04:43
-
04:37
-
03:35
-
03:16
-
02:55
-
02:50
-
02:33
-
01:58
-
01:50
-
01:40
-
00:55
-
00:48
-
00:36
-
00:17
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:52
-
23:39
-
23:34
-
23:20
-
23:15
-
23:08
-
22:51
-
22:51
-
22:41
-
22:33
-
22:18
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:38
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
20:52
-
20:47