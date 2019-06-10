Колобков: у меня возникает много вопросов относительно расширения РПЛ

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.

«Несколько дней назад я прочитал об этой инициативе клубов. Пока это только инициатива, потому что календарь утверждает Российский футбольный союз (РФС). Если хотите узнать моё мнение, то у меня возникает много вопросов относительно расширения лиги.

В первую очередь как будет соблюдаться спортивный принцип. Ведь каждый год две команды вылетают из высшего дивизиона, а две новые попадают в РПЛ из ФНЛ. Также для команд РПЛ есть определенные, высокие требования к стадиону, а будут ли новые клубы им соответствовать? А если у них нет такого стадиона? Они будут играть в другом городе или должны строить новый объект? Кто будет вкладывать в это деньги? Также есть высокие требования безопасности. Готовы ли сами регионы к тому, что их команда будет играть в РПЛ? Потому что это совершенно другие требования к финансированию, необходимо собрать конкурентоспособный состав, платить довольно высокие зарплаты футболистам. Это огромная работа, поэтому мне кажется, что пока рано расширять РПЛ.

Мы можем расширить лигу, а по ходу сезона кто-то снимется из-за финансовых проблем. К чему это приведёт? Так что этот вопрос нужно ещё проработать. Конечно, мы обсудим инициативу с РФС, потому что именно они отвечают за развитие футбола», — приводят слова Колобкова «Известия».