Куман: ещё не наступил момент для того, чтобы эта группа игроков взяла трофей

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение национальной команде Португалии (0:1) в финальном матче Лиги наций УЕФА.



«У нас было мало голевых моментов. Нужно было сыграть более толково, сегодня в этом смысле были проблемы. Мы понимали, что должны показать свой лучший футбол, но не получилось.

Возможно, ещё не наступил момент для того, чтобы эта группа игроков взяла трофей. Впереди нас ждут матчи Евро-2020, и я не могу сказать про своих игроков ничего плохого. Я ими горжусь. Сегодня нам до победы немного не хватило, но в целом для нас кампания была положительная», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

В финал Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов вышла, обыграв в полуфинале национальную команду Англии (3:1). Победу подопечные Рональда Кумана добыли уже в дополнительное время. В финале единственный гол в игре с передачи Бернарду Силвы забил вингер португальской сборной Гонсалу Гуэдеш.