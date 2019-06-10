Роналду: сборная Португалии будет существовать и дальше — что со мной, что без

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (1:0) в финальном матче Лиги наций УЕФА.

«Много счастья! Всё отлично, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа — это большая честь для меня.

Я счастлив, что мы победили здесь. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах. Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, но всей Португалии.

Сборная будет существовать и дальше — что с Криштиану, что без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной. Как я уже сказал, у этой сборной есть потенциал, чтобы расти дальше и завоевывать новые трофеи», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.