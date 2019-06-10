Саутгейт: пенальти Пикфорда? Думаю, что у многих вратарей очень хорошая техника

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после победы в матче за 3 место Лиги наций со Швейцарией (0:0, пен. 6:5).

«Мы хорошо подготовились к серии пенальти, мы говорили об этом с игроками. Очень здорово для всего штаба, когда такая тяжёлая работа приносит свои плоды.

Мы заслужили победу в этом матче, если учесть все наши шансы и удары в каркас ворот. Мне очень понравилась наша реакция на неудачу в полуфинале и несколько действительно хороших дискуссий в течение последних дней на тему того, что мы очень разочарованы, что не сумели выйти в финал и завоевать трофей.

Я получаю энергию от всего моего штаба и всех игроков. Это просто фантастический коллектив — вы могли это видеть по психологии, которую мы демонстрировали 120 минут. Но нам нужно продолжать совершенствоваться, и мы не успокоимся, пока не достигнем, чего хотим.

Пенальти Пикфорда? Думаю, что у многих вратарей очень хорошая техника. Они постоянно тренируют этот вид техники. Вы знаете, если бы всё пошло плохо, то все шишки посыпались бы на тренера. Поэтому было приятно видеть, что удар был исполнен таким образом», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.