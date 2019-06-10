Рубен Диаш: с голландцами было очень нелегко

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился впечатлениями о финальном матче в Лиге наций со сборной Нидерландов (1:0).



«Легко не было. Совсем не было. По ходу турниру нам приходилось обыгрывать серьезных соперников, так было и сегодня. Мы проделали тяжёлую работу, и постепенно, от матча к матчу, прогрессировали», — цитирует Диаша официальный сайт УЕФА.



22-летний воспитанник «Бенфики» признан лучший игроком финала Лиги наций, который португальские футболисты выиграли у сборной Нидерландов с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник испанской «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш на 60-й минуте.



В нынешнем розыгрыше Лиги наций Диаш провёл шесть матчей. В чемпионате Португалии он принял участие в 32 матчах, в которых стал автором трёх забитых мячей. Контракт игрока с лиссабонским клубом действителен до лета 2023 года.

Защитник сборной Португалии Диаш — лучший игрок финала Лиги наций