Рубен Диаш: с голландцами было очень нелегко

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился впечатлениями о финальном матче в Лиге наций со сборной Нидерландов (1:0).
«Легко не было. Совсем не было. По ходу турниру нам приходилось обыгрывать серьезных соперников, так было и сегодня. Мы проделали тяжёлую работу, и постепенно, от матча к матчу, прогрессировали», — цитирует Диаша официальный сайт УЕФА.
22-летний воспитанник «Бенфики» признан лучший игроком финала Лиги наций, который португальские футболисты выиграли у сборной Нидерландов с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник испанской «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш на 60-й минуте.
В нынешнем розыгрыше Лиги наций Диаш провёл шесть матчей. В чемпионате Португалии он принял участие в 32 матчах, в которых стал автором трёх забитых мячей. Контракт игрока с лиссабонским клубом действителен до лета 2023 года.
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