Мексика обыграла Эквадор в товарищеском матче
В рамках подготовки к Кубку Америки сборная Мексики переиграла национальную команду Эквадора на американском стадионе «Арлингтон» (штат Техас) со счётом 3:2.
Первый гол на 28-й минуте забил полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хонатан дос Сантос. В начале второго тайма Анхель Мена, эквадорский хавбек мексиканского «Леона», забил ответный мяч. На 63-й минуте одноклубник Мены полузащитник Луис Монтес вывел номинальных хозяев вперёд. Однако уже через три минуты эквадорец Эдуар Пресиадо восстановил статус-кво. Решающий мяч на 77-й минуте забил мексиканский защитник Луис Родригес. Мексика одержала победу в непростой игре.
46-й розыгрыш Кубка Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии, которая в последний раз принимала турнир в 1989 году.
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