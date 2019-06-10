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Мексика обыграла Эквадор в товарищеском матче

Мексика обыграла Эквадор в товарищеском матче
Футбол / Южная Америка 0

В рамках подготовки к Кубку Америки сборная Мексики переиграла национальную команду Эквадора на американском стадионе «Арлингтон» (штат Техас) со счётом 3:2.

Первый гол на 28-й минуте забил полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хонатан дос Сантос. В начале второго тайма Анхель Мена, эквадорский хавбек мексиканского «Леона», забил ответный мяч. На 63-й минуте одноклубник Мены полузащитник Луис Монтес вывел номинальных хозяев вперёд. Однако уже через три минуты эквадорец Эдуар Пресиадо восстановил статус-кво. Решающий мяч на 77-й минуте забил мексиканский защитник Луис Родригес. Мексика одержала победу в непростой игре.

46-й розыгрыш Кубка Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии, которая в последний раз принимала турнир в 1989 году.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 июня 2019, понедельник. 02:00 МСК
Мексика
3 : 2
Эквадор
1:0 – дос Сантос – 28, 1:1 – Мена – 47, 2:1 – Монтес – 63, 2:2 – Пресиадо – 66, 3:2 – Родригес – 77
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