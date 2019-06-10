Роуз готов покинуть «Тоттенхэм»

Английский защитник ФК «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз готов рассмотреть варианты со сменой клуба, сообщает корреспондент Sky Sports Роб Дорсет в своём «твиттере».



«Если я останусь — здорово, если нет — тоже здорово. Ни для кого не секрет, что долгое время СМИ связывали меня с трансфером в различные клубы. Кроме того, политики клуба заключает в том, что игроки в определённом возрасте отправляются на трансфер», — заявил 28-летний футболист.



В завершившемся сезоне Роуз провёл в английской Премьер-лиге 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Также на его счету пять жёлтых карточек.



Ранее Роуза связывали с переездом в Ливерпуль — он может стать частью сделки «Тоттенхэма» и «Эвертона» по Люке Диню.