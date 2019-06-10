Покинувший «Баварию» Рафинья присоединился к «Фламенго»

Бывший защитник «Баварии» Рафинья подписал контракт с «Фламенго», сообщается в «твиттере» бразильского клуба.



33-летний футболист покинул стан мюнхенцев по итогам завершившегося сезона на правах свободного агента, успев перед уходом завоевать с командой титул чемпиона Германии и Кубок страны.



Рафинья защищал цвета «Баварии» с 2011 года. Всего с немецким клубом он семь раз становился чемпионом Германии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также по разу был триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.



За свою карьеру защитник также успел поиграть за такие клубы, как «Коритиба», «Шальке-04» и «Дженоа». За это время он завоевал лишь два трофея на родине. Со сборной Бразилии Рафинья в 2008 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр.



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