Покинувший «Баварию» Рафинья присоединился к «Фламенго»

Бывший защитник «Баварии» Рафинья подписал контракт с «Фламенго», сообщается в «твиттере» бразильского клуба.
33-летний футболист покинул стан мюнхенцев по итогам завершившегося сезона на правах свободного агента, успев перед уходом завоевать с командой титул чемпиона Германии и Кубок страны.
Рафинья защищал цвета «Баварии» с 2011 года. Всего с немецким клубом он семь раз становился чемпионом Германии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также по разу был триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
За свою карьеру защитник также успел поиграть за такие клубы, как «Коритиба», «Шальке-04» и «Дженоа». За это время он завоевал лишь два трофея на родине. Со сборной Бразилии Рафинья в 2008 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр.
- 10 июня 2019
-
10:44
-
10:22
-
10:01
-
09:55
-
09:27
-
09:26
-
09:11
-
09:00
-
08:32
-
08:07
-
07:16
-
07:02
-
05:28
-
04:56
-
04:43
-
04:37
-
03:35
-
03:16
-
02:55
-
02:50
-
02:33
-
01:58
-
01:50
-
01:40
-
00:55
-
00:48
-
00:36
-
00:17
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:52
-
23:39
-
23:34
-
23:20
-
23:15
-
23:08