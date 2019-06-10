«Атлетико» готов выкупить полузащитника «Бетиса» за € 40 млн

Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Football Espana со ссылкой на COPE.
По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико», главный тренер которого Диего Симеоне хочет укрепить среднюю линию команды в преддверии нового сезона. «Бетис» не горит желанием расставаться с игроком и потребует у потенциального покупателя выплатить сумму отступных в размере € 40 млн. Отмечается, что «матрасники» готовы это сделать.
Каналес начинал карьеру в «Расинге», после чего защищал цвета «Реала», «Валенсии» и «Реала Сосьедад». За «Бетис» хавбек выступает с 2018 года. В минувшем сезоне Серхио принял участие в 32 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 7 голов (2 — с пенальти) и 2 результативные передачи.
- 10 июня 2019
-
10:44
-
10:22
-
10:01
-
09:55
-
09:27
-
09:26
-
09:11
-
09:00
-
08:32
-
08:07
-
07:16
-
07:02
-
05:28
-
04:56
-
04:43
-
04:37
-
03:35
-
03:16
-
02:55
-
02:50
-
02:33
-
01:58
-
01:50
-
01:40
-
00:55
-
00:48
-
00:36
-
00:17
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:52
-
23:39
-
23:34
-
23:20
-
23:15
-
23:08