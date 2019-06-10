«Атлетико» готов выкупить полузащитника «Бетиса» за € 40 млн

Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Football Espana со ссылкой на COPE.



По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико», главный тренер которого Диего Симеоне хочет укрепить среднюю линию команды в преддверии нового сезона. «Бетис» не горит желанием расставаться с игроком и потребует у потенциального покупателя выплатить сумму отступных в размере € 40 млн. Отмечается, что «матрасники» готовы это сделать.



Каналес начинал карьеру в «Расинге», после чего защищал цвета «Реала», «Валенсии» и «Реала Сосьедад». За «Бетис» хавбек выступает с 2018 года. В минувшем сезоне Серхио принял участие в 32 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 7 голов (2 — с пенальти) и 2 результативные передачи.



В «Атлетико» будет самая интересная перестройка лета. Симеоне придётся меняться Все ветераны ушли одновременно.