«Оренбург» на летних сборах сыграет с «Копенгагеном» и загребским «Динамо»

«Оренбург» в своём «твиттере» опубликовал информацию о предстоящих летних сборах, которые начнутся 12 июня и продлятся до 7 июля.



В ходе подготовки к новому сезону команда проведёт пять товарищеских матчей. 18 июня «Оренбург» сыграет с ЧФР (Клуж, Румыния). Спустя четыре дня команда встретится с другим румынским коллективом в лице «Университатя Крайова». В конце месяца, 29 июня, подопечные Владимира Федотова проведут матч с «Марибором» из Словении.



2 июля соперником российской команды станет «Копенгаген». Завершит сборы «Оренбург» игрой с загребским «Динамо» (Хорватия»), которая состоится 6 июня.



«Оренбург» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 30 турах.



«Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ в Самаре