Дзюба: пусть хоть весь мир отвернётся от меня — ничего страшного

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о своём отношении к трудностям в жизни.



«Люди часто не замечают, когда у тебя всё хорошо и ты побеждаешь. Но когда приходится уходить и начинать свой путь заново, многие в тебя не верят, думают, что ты сломаешься. В какие-то моменты приходилось закусить удила, ведь я человек, который никогда не сдастся! Это у меня с детства, так есть и так будет.



Сдаться проще всего. Пусть хоть весь мир отвернётся, а такое уже случалось со мной не раз. Ничего страшного. Есть близкие люди, которые всегда рядом. А это дороже, чем всё остальное. Мнение общества часто меняется: сегодня так, уже завтра по-другому. Нужно идти своей дорогой и верить в себя», — цитирует Дзюбу пресс-служба УЕФА.

Не щадя карлика. Эта сборная бьётся за матушку-Русь! Мы вновь увидели ту самую родную сборную – яркую, нацеленную на результат и стремящуюся порадовать публику.