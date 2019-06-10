Мусаев — о сезоне «Краснодара»: обидно, когда на первый план выходят судьи

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги сезона-2018/19 для команды, а также напомнил о судейских ошибках, повлиявших на результат важных матчей.



«В матче с «Локомотивом» на 70-й минуте нам поставили пенальти и дали удаление — ничего из этого вообще не было. Первая жёлтая карточка была для Каборе четвёртой в сезоне — он должен был пропускать следующий матч. Потом ему дали вторую — он пропустил следующий матч уже из-за красной и вернулся на поле через тур снова с тремя жёлтыми карточками. Хотя признаю: «Локомотив» проводил хороший матч, мы были уставшими. Но если бы не этот момент — минус два очка у «Локо» и плюс одно у нас.



Игра с «Динамо». При счёте 0:0 в ворота «Динамо» не ставят явный пенальти, хотя судья находится в двух метрах от эпизода. Тот матч — тоже далеко не лучший для нас, но это две большие ошибки, которые были признаны и серьёзно повлияли на таблицу.



С «Оренбургом» мы провели хороший матч, действовали ярко. Расстроило то, что мы знали, как убирать их быстрые атаки, но несколько раз с ними не справились. Конечно, подвела и реализация: например, не забили пенальти. По созданным моментам, думаю, тогда мы должны были выиграть.



Но ссылаться на невезение я не могу. В ходе сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то – наоборот. Но когда на первый план выходят судьи — обидно», — цитирует Мусаева Sports.ru.



«Краснодар» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков и уступив «Локомотиву» по дополнительным показателям. Триумфатором первенства стал «Зенит» (64).

«Краснодар» начнёт сезон с новой полузащитой. Мусаеву будет очень сложно Вся основная тройка на центральной оси будет другой.