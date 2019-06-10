Дзюба рассказал, как изменилось его отношение к Санкт-Петербургу

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал об отношении к Санкт-Петербургу.
«Раньше вообще не любил Питер. Он казался мне каким-то пасмурным, хмурым, некрасивым. А сейчас, прожив там практически четыре года, скажу вам, что это потрясающий, прекрасный город – нереально красивый, нереально уютный, приятный. Его надо посетить каждому. Очень люблю Питер, мне нравится всё, что там происходит, там родился мой младший сын.
Это уже мой второй дом после Москвы. В свободные дни часто остаюсь в Питере и получаю удовольствие. И нет таких пробок, как в Москве. Всё очень комфортно. Подружился там со многими людьми. На нашем новом стадионе потрясающая атмосфера: он всегда заполнен. Люблю большие арены, большие матчи. Это самое крутое, что может быть в футболе», — цитирует Дзюбу пресс-служба УЕФА.
- 10 июня 2019
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